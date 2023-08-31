Дизайн карточки для маркетплейсов

Оформлю карточку вашего товара для маркетплейсов Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.

В дизайн входит:

1) Анализ конкурентов

2) Поиск референсов, подготовка макета дизайна

3) Поиск дополнительных графических элементов, которые создадут гармоничную картинку

В стоимость кворка входит два варианта дизайна выбранного количества слайдов, включая два бесплатных круга правок.

Нужно для заказа:

Для заказа от вас потребуется четкое ТЗ, включающее:

1) Указание наименования маркетплейса, для которого нужно сделать креативы (у каждого свои параметры)

2) Текст для каждого слайда (файл word или отдельным сообщением в чате)

3) Качественные фотоматериалы (чем лучше качество изображения, тем лучше результат)

3) Примеры карточек, которые вам нравятся/не нравятся, для понимания в какой стилистике работать