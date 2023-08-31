Дизайн карточки для маркетплейсов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оформлю карточку вашего товара для маркетплейсов Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.
В дизайн входит:
1) Анализ конкурентов
2) Поиск референсов, подготовка макета дизайна
3) Поиск дополнительных графических элементов, которые создадут гармоничную картинку
В стоимость кворка входит два варианта дизайна выбранного количества слайдов, включая два бесплатных круга правок.
Нужно для заказа:
Для заказа от вас потребуется четкое ТЗ, включающее:
1) Указание наименования маркетплейса, для которого нужно сделать креативы (у каждого свои параметры)
2) Текст для каждого слайда (файл word или отдельным сообщением в чате)
3) Качественные фотоматериалы (чем лучше качество изображения, тем лучше результат)
3) Примеры карточек, которые вам нравятся/не нравятся, для понимания в какой стилистике работать