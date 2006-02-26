Дизайн рекламного банеру для дитячого табору

Назва проєкту: Дизайн рекламного банер для дитячого табору "Миколаївський клуб мандрівників"

Опис:

Я створила яскравий та привабливий дизайн рекламного банер для дитячого табору "Миколаївський клуб мандрівників". Метою проєкту було привернути увагу батьків та дітей до активного відпочинку та розвитку лідерських якостей.

Виконані завдання:

Розробка концепції дизайну, що відповідає тематиці табору (активний відпочинок, туризм, розвиток).

Створення яскравої та привабливої композиції з використанням зображень природи, намету, багаття та силуетів дітей.

Підбір шрифтів, що легко читаються та відповідають стилю банеру

Розміщення інформації про переваги табору (активний відпочинок, нові знання, корисні навички, туристичні походи, командні ігри, розвиваючі тренінги).

Включення контактної інформації (телефони, Telegram-канал).

Підготовка файлів для друку.

Використані інструменти:

Adobe Photoshop

Adobe Krita

Результат:

Створено ефективний рекламний банер, який привертає увагу цільової аудиторії та сприяє залученню нових учасників до дитячого табору.

Додаткові деталі:

Банер виконаний у форматі, зручному для друку та розповсюдження в соціальних мережах.

Дизайн відображає позитивну атмосферу табору та його орієнтацію на розвиток дітей.

Чому цей проєкт важливий для мого портфоліо:

Демонструє мої навички графічного дизайну та вміння створювати ефективні рекламні матеріали.

Показує вміння працювати з різними елементами дизайну (зображення, текст, композиція).

Підкреслює мою здатність створювати дизайни, що відповідають цільовій аудиторії та тематиці проєкту.

Підтверджує мої навички роботи з Adobe Photoshop та Adobe Krita