Дизайн Вашей Визитки

Визитная карточка - это простой и понятный инструмент для установления хороших контактов между фирмой и её потенциальным клиентом. На сегодняшний день визитки есть как у скромных индивидуальных предпринимателей, так и у крупных мировых фирм.Но что должно быть неотъемлемым требованием каждой визитной карточки? - Уникальность! - Она должна быть супер стильной, запоминающейся и простой. Я готова помочь Вам с реализацией этой идеи!

Нужно для заказа:1. Расскажите по подробнее о фирме или услуге, которая будет описана в визитке.2. Напишите мне все контактные данные: имена, телефоны, сайт, почту и т. д, которые Вы хотели бы видеть на визитке.3. Предоставьте логотипы, цвета, фото и всё, что должно быть на визитке (если что-то из этого есть, если нет, могу найти сама)4. Покажите похожие визитки, которые Вам где либо понравились (если такие есть).Услуга включает: Двусторонний дизайн Разработка логотипа Подготовка к печати Исходник Количество вариантов: 2 Разные контакты на визитках: 1Срок выполнения: 3 дняВид: Создание новых