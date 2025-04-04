Дизайнер инфографики для маркетплейсов

В моём портфолио вы найдете примеры стильной и информативной инфографики для маркетплейсов. Создаю карточки, которые эффективно представляют продукт, подчёркивают его ключевые преимущества и привлекают внимание покупателей.

Примеры включают:

• Косметика: Инфографика для маски-эликсира и блеска для губ, демонстрирующая важные характеристики продукта (объем, свойства, бренд) в лаконичном и привлекательном дизайне.

• Товары для дома: Инфографика для ароматической свечи, акцентирующая внимание на составе (соевый воск), аромате и размерах изделия.

• Спорт и здоровье: Инфографика для спортивной бутылки, выделяющая её безопасность (BPA Free), температурный режим и другие полезные характеристики.

В каждой работе стремлюсь создать визуально приятный и понятный дизайн, который поможет увеличить продажи вашего товара.