ДИЗАЙНЕРСКАЯ СТУДИЯ <<BLOSSOMING ROSSE>>

Занимаюсь фотошоп около 2-лет, в основном делаю баннеры для групп.
Делаю работы от баннеров для групп социальных сетей до обложек для музыкальных работ.
Услуги от меня:
Баннеры для групп социальных сетей.
Аватар для группы соц. сетей.
Баннер для канал Youtube
Аватар для канала Youtube
Превъю для видеоролика на платформу Youtube
Обложка для музыкальной композиции
Обработка фотографий по вашему предпочтению или моему вкусу.
Баннер с надписью " Новости, Обновление, Технические работы "
Всегда на связи.
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