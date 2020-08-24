ДИЗАЙНЕРСКАЯ СТУДИЯ <<BLOSSOMING ROSSE>>

Занимаюсь фотошоп около 2-лет, в основном делаю баннеры для групп.

Делаю работы от баннеров для групп социальных сетей до обложек для музыкальных работ.

Услуги от меня:

Баннеры для групп социальных сетей.

Аватар для группы соц. сетей.

Баннер для канал Youtube

Аватар для канала Youtube

Превъю для видеоролика на платформу Youtube

Обложка для музыкальной композиции

Обработка фотографий по вашему предпочтению или моему вкусу.

Баннер с надписью " Новости, Обновление, Технические работы "

Всегда на связи.

MLVLTPX.