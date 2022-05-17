Инфографика

Здравствуйте, меня зовут Анна.Я создаю товарные карточки для маркетплейсов : WB , Ozon , Яндекс.Маркет , Avito , Юла и др.А так же оформляю визуал вконтакте,создаю рекламные продающие макеты250₽ - цена одной карточки 350р - рекламный макет*Оплата производится после вашего согласования дизайнаЧто нужно от вас?* Фотография вашего товара в хорошем качестве* Текст , который должен быть размещён*Примеры или личные предпочтения*Если у вас нет идей об оформлении и хорошего качества фотографий товара - ищу информацию и фото сама ( +200₽ 1 карточка )Срок выполнения работы 1 - 2 дня. Всё зависит от объёма работы , который нужно выполнитьЗадать любые вопросы о работе и связаться со мной можно здесь в личных сообщенииях или whatsap ЕЩЕ БОЛЬШЕ МОИХ РАБОТ ВКОНТАКТЕ.Сылку вышлю по запросу.Буду рада сотрудничеству с вами