Инфографика

Всем привет! Меня зовут Ксения! Я графический дизайнер, создаю продающую инфографику для маркетплейсов На этом канале я публикую свои работы и полезную информацию для поставщиков Чтобы заказать дизайн напишите мне и мы обсудим ваши товары и стоимость работы Прайс 1-10 шт от 200₽/ шт 10-30 шт от 150₽/ шт 30-50 шт от 100₽/ шт окончательная цена зависит от сложности макета, рассчитываю индивидуально Срочный заказ от 400₽/шт (делаю за 1-3 часа,смотря какое количество) Предоплата 50 - 100 % внесение поправок до 3-х раз бесплатно Связь в телеграмм