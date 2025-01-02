Инфографика. Дизайн карточки товара

Предлагаю Вам свои услуги по работе в Figma.

Создаю для вас яркие и привлекательные карточки товара, от которых покупатель 100% купит ваш товар и вы останетесь довольным.

Почему стоит обратиться именно ко мне?

- Качество

- Оперативность

- Креативность

- Доступность цены

-Короткий срок выполнения работы

Если Вам нужно создать, редактировать или поменять карточку для маркетплейсов по низкой цене, то Вы с уверенностью можете обратиться ко мне, и я выполню Вашу задачу!

Прайс-лист:

Главный слайд - 500 рублей

Доп. Слайд - 300 рублей

Правка - 150 рублей (3 правки бесплатно)

Быстро отвечу на вашу заявку в любое время!

Нужно для заказа:

Для формирования заказа от Вас требуется:

- Подробное ТЗ

- Доп. предпочтения

- Сроки

НО можно и без ТЗ! Я могу взять всю ответственность за поиск фотографий и информации о вашем товаре на себя. ТЗ от вас поможет выполнить работу быстрее, особенно если товар технически сложный.

Заранее, спасибо за заказ!