Инфографика. Дизайн карточки товара

Предлагаю Вам свои услуги по работе в Figma.
Создаю для вас яркие и привлекательные карточки товара, от которых покупатель 100% купит ваш товар и вы останетесь довольным.
Почему стоит обратиться именно ко мне?
- Качество
- Оперативность
- Креативность
- Доступность цены
-Короткий срок выполнения работы
Если Вам нужно создать, редактировать или поменять карточку для маркетплейсов по низкой цене, то Вы с уверенностью можете обратиться ко мне, и я выполню Вашу задачу!
Прайс-лист:
Главный слайд - 500 рублей
Доп. Слайд - 300 рублей
Правка - 150 рублей (3 правки бесплатно)
Быстро отвечу на вашу заявку в любое время!
Нужно для заказа:
Для формирования заказа от Вас требуется:
- Подробное ТЗ
- Доп. предпочтения
- Сроки
НО можно и без ТЗ! Я могу взять всю ответственность за поиск фотографий и информации о вашем товаре на себя. ТЗ от вас поможет выполнить работу быстрее, особенно если товар технически сложный.
Заранее, спасибо за заказ!