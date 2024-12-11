Инфографика для карточек товара Wildberries OZON

КАК БУДЕМ РАБОТАТЬ?
1. Мини-брифинг
Сбор нужной информации по проекту для начала работы.
Изучаю вашу задачу, вникаю в проект, озвучиваю сроки реализации.
2. Подбор референсов и работа над макетом
Исходя из брифа я подготавливаю референсы, изучаю целевую аудитория и продукты конкурентов и приступаю к работе над макетом будущего дизайна.
3. Правки и финальная оплата
Я отправлю вам макет на утверждение.
Вы по необходимости его корректирует и вносите правки.
Предусмотрены 2 бесплатных круга правок.
После согласования вы оплачиваете оставшуюся сумму и я отправляю Вам итоговый вариант.
Необходимо заполнить бриф, ведь бриф — это ключ к успеху любого проекта.
Без четкого брифа сложно добиться желаемого результата. Именно поэтому, без его заполнения, я не беру проекты в работу.
Бриф можно скачать и заполнить по этой ссылке или из прикреплённого файла.
https://disk.yandex.by/d/nHyug9y5o3qIHg
Если что-то не получается, напишите мне и я помогу Вам разобраться в проблеме.