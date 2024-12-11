Инфографика для карточек товара Wildberries OZON

КАК БУДЕМ РАБОТАТЬ?

1. Мини-брифинг

Сбор нужной информации по проекту для начала работы.

Изучаю вашу задачу, вникаю в проект, озвучиваю сроки реализации.

2. Подбор референсов и работа над макетом

Исходя из брифа я подготавливаю референсы, изучаю целевую аудитория и продукты конкурентов и приступаю к работе над макетом будущего дизайна.

3. Правки и финальная оплата

Я отправлю вам макет на утверждение.

Вы по необходимости его корректирует и вносите правки.

Предусмотрены 2 бесплатных круга правок.

После согласования вы оплачиваете оставшуюся сумму и я отправляю Вам итоговый вариант.







Необходимо заполнить бриф, ведь бриф — это ключ к успеху любого проекта.

Без четкого брифа сложно добиться желаемого результата. Именно поэтому, без его заполнения, я не беру проекты в работу.

Бриф можно скачать и заполнить по этой ссылке или из прикреплённого файла.

https://disk.yandex.by/d/nHyug9y5o3qIHg

Если что-то не получается, напишите мне и я помогу Вам разобраться в проблеме.