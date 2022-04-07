Инфографика для маркетплейсов

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3 года назад
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Разработаю инфографику в FIGMA по Вашим предпочтениям или готовому ТЗ.

К каждому клиенту и его товару у меня индивидуальный подход! Делаю уникальным каждый товар. Не делаю больше 10 карточек в день. Мне важно качество, а не скорость.

Работу делаю как для себя - качественно и профессионально, довожу работу до нужного результата!

Инфографика может помочь графическим способом понятно и наглядно передать информацию.

Разработка с нуля уникальной инфографики.

Редизайн инфографики.

- файлы png, jpg, pdf;

Нужно для заказа:

1. Какой у Вас товар?

2. Количество карточек на один товар?

3. Ссылки на примеры (если есть)

4. Фотографии товара

5. Тезисы к фотографиям

6. Заголовок для главной карточки

Figma