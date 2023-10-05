Инфографика для маркетплейсов

Дизайн инфографики для маркетплейсов: Вайлдберриз, Озон, Яндекс маркет и других.

Если вам будет нужен дизайн карточек и глубокий анализ для повышения ваших продаж, буду рада сотрудничеству

Учту все ваши пожелания

Работаю быстро и качественно, подхожу к каждой работе ответственно

На связи практически в любое время