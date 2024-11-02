Инфографика для маркетплейсов

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6 месяцев назад
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Приветствую! Меня зовут Екатерина.

Добро пожаловать в мир инфографики!

Я занимаюсь разработкой дизайна и визуального контента который помогает бизнесменам выделиться на маркетплейсах среди своих конкурентов.

Почему стоит со мной работать именно со мной?

Я максимально помогу вам определиться с дизайном,выслушаю и учту все ваши предпочтения.

Как будет проходить работа и что от вас требуется:

  1. Вы мне скидывается фотографии в хорошем качестве и описание товара.

  2. Мы обговариваем как вы видите дизайн,помогу определиться с выбором.

  3. Я провожу анализ конкурентов и определяю их сильные стороны. Это позволит добавить что то новое и использовать успешные приемы в нашем проекте,что позволит выделиться среди конкурентов.

  4. Делаю набросок и скидываю вам эскиз ,для утверждения работы,вношу корректировки.

  5. После утверждения ,исправляю все недочеты и скидываю вам готовую версию с водяным знаком (после оплаты убираю водяной знак и отправляю повторно)

Прайс:

Главное фото-250 рублей.

Следующие слайды-200 рублей.

Выполнение заказа в течении 1-4 дня

(в зависимости от объема и сложности)