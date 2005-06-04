Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйте👋
Меня зовут Катя, я дизайнер инфографики. Делаю карточки для маркетплейсов (Wildberries, OZON и тд)
Хочу предложить вам свои услуги
Что требуется от заказчика?
1. Качественные фотографии
2. ТЗ (но если у вас его нет можно и без него)
Что получите от меня:
1. Красивые, а самое главное продающие карточки товаров
2. Делаю все быстро без потери качества
Почему лучше выбрать меня
✅Я учитываю ваши пожелания и потребности, чтобы создать уникальный дизайн, отражающий вашу идентичность
✅ Мой опыт в области дизайна позволяет мне создавать качественную и профессиональную инфографику, которая привлечет внимание вашей аудитории
✅Я всегда стремлюсь к новым идеям и нестандартным решениям, чтобы ваша инфографика была не только информативной, но и эстетически привлекательной
✅ Я понимаю важность сроков и всегда стараюсь выполнить работу в установленные сроки
✅ Я открыта к обсуждению и всегда готова внести коррективы, чтобы достичь наилучшего результата
Для связи са мной в телеграмме: @di_zaynr
Буду рада сотрудничеству)