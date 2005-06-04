Инфографика для маркетплейсов

Здравствуйте👋

Меня зовут Катя, я дизайнер инфографики. Делаю карточки для маркетплейсов (Wildberries, OZON и тд)

Хочу предложить вам свои услуги

Что требуется от заказчика?

1. Качественные фотографии

2. ТЗ (но если у вас его нет можно и без него)

Что получите от меня:

1. Красивые, а самое главное продающие карточки товаров

2. Делаю все быстро без потери качества

Почему лучше выбрать меня

✅Я учитываю ваши пожелания и потребности, чтобы создать уникальный дизайн, отражающий вашу идентичность

✅ Мой опыт в области дизайна позволяет мне создавать качественную и профессиональную инфографику, которая привлечет внимание вашей аудитории

✅Я всегда стремлюсь к новым идеям и нестандартным решениям, чтобы ваша инфографика была не только информативной, но и эстетически привлекательной

✅ Я понимаю важность сроков и всегда стараюсь выполнить работу в установленные сроки

✅ Я открыта к обсуждению и всегда готова внести коррективы, чтобы достичь наилучшего результата

Для связи са мной в телеграмме: @di_zaynr

Буду рада сотрудничеству)