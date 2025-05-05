Инфографика для маркетплейсов, дизайн карточек WB и Ozon.

Меня зовут Ольга, я дизайнер инфографики Wildberries и Ozon📲

Предлагаю услуги по дизайну инфографики вашего товара, для любой площадки. Мой дизайн лаконичный, понятный, привлекательный, который поможет выделиться вашим карточкам.

🔸предпочитаю работать по ТЗ (можно без него)

🔸Каждый дизайн с нуля, без шаблонов

🔸 Создаю размерные сетки и информационные слайды

🔸Сделаю анализ конкурентов

💥Готовы сделать первый шаг к увеличению продажи? Напишите мне...Сделайте шаг навстречу успеху вместе со мной!!! 🤗

Моё портфолио в ТГ : @infografika_olga88

Напишите мне в ЛС, чтобы обсудить Ваш заказ😊