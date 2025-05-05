Инфографика для маркетплейсов, дизайн карточек WB и Ozon.
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7 дней назад
Меня зовут Ольга, я дизайнер инфографики Wildberries и Ozon📲
Предлагаю услуги по дизайну инфографики вашего товара, для любой площадки. Мой дизайн лаконичный, понятный, привлекательный, который поможет выделиться вашим карточкам.
🔸предпочитаю работать по ТЗ (можно без него)
🔸Каждый дизайн с нуля, без шаблонов
🔸 Создаю размерные сетки и информационные слайды
🔸Сделаю анализ конкурентов
💥Готовы сделать первый шаг к увеличению продажи? Напишите мне...Сделайте шаг навстречу успеху вместе со мной!!! 🤗
Моё портфолио в ТГ : @infografika_olga88
Напишите мне в ЛС, чтобы обсудить Ваш заказ😊