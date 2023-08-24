Инфографика для маркетплейсов wb ozon

Добавлена
4 месяца назад
2 просмотра
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Здравствуйте! Меня зовут Кирилл , я – дизайнер инфографики.

Работаю качественно и быстро. Готовые карточки товара будут готовы уже на следующий день.

Стоимость одного фото с инфографикой — 100 ₽.В эту стоимость входит: отбор фото, обрезка и обработка, разработка дизайна и ваши правки.

Для работы от вас потребуется фотографии и ТЗ(текст).

Карточки товаровИнфографика