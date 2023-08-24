Инфографика для маркетплейсов wb ozon

Здравствуйте! Меня зовут Кирилл , я – дизайнер инфографики.



Работаю качественно и быстро. Готовые карточки товара будут готовы уже на следующий день.



Стоимость одного фото с инфографикой — 100 ₽.В эту стоимость входит: отбор фото, обрезка и обработка, разработка дизайна и ваши правки.



Для работы от вас потребуется фотографии и ТЗ(текст).