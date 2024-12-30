Інфографіка iPhone 16 рожевого кольору

iPhone 16 — потужність і стиль в одному корпусі!

Насолоджуйтеся передовими технологіями в елегантному рожевому корпусі. Новий iPhone 16 обладнаний 48+12 Мп камерами для максимальної якості фото та відео, а також потужним чипом Apple A18 Bionic. Дисплей 6.1 дюймів із роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160) забезпечує надзвичайно чітке зображення та неймовірний колірний діапазон.

Основні характеристики:

48+12 Мп камери для професійної фотографії;

Чип Apple A18 Bionic для швидкої та плавної роботи;

Дисплей 6.1" з 4K UHD для перегляду контенту в найвищій якості.

Зробіть свій вибір на користь стилю та технологій з iPhone 16 у новому захопливому рожевому кольорі!