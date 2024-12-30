Інфографіка Timberland x SpongeBob

Timberland x SpongeBob — стильні та яскраві черевики для фанатів!

Зустрічайте ексклюзивну колекцію у співпраці Timberland і SpongeBob! Ці черевики поєднують в собі яскравий дизайн з зображеннями улюблених героїв та якісні матеріали, що забезпечують комфорт і захист за будь-яких умов.

Основні характеристики:

Теплоізоляція для комфортного носіння взимку;

Водонепроникність для захисту від вологи;

Нова колекція для яскравих образів і комфорту.

Обирайте свою улюблену модель та розмір (доступні від 39 до 42) і станьте частиною світу Бікіні Боттом разом із Timberland x SpongeBob!