Интерактивная шапка для сайта Анфер
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Добавлена183 просмотра
14 лет назад
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Шапка для сайта Анфер, при нажатии на левую или правую часть шапки происходит анимация.
БОльшая часть графического материала была предоставлена клиентом, с моей стороны выполнена только анимация и незначительные добавления в графике
Формат файла не определен или не поддерживается!