Интерактивная шапка для сайта Анфер

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Добавлена
14 лет назад
183 просмотра
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http://anfer.wsm.in.ua/

Шапка для сайта Анфер, при нажатии на левую или правую часть шапки происходит анимация.

БОльшая часть графического материала была предоставлена клиентом, с моей стороны выполнена только анимация и незначительные добавления в графике

Формат файла не определен или не поддерживается!