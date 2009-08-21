Карточка "Кофейная кружка" на вб/озон

Я разработала визуал для рекламной карточки кофейной кружки, ориентированной на домашнее использование. Дизайн выполнен в минималистичном стиле с акцентом на ключевые преимущества продукта: объём, качество керамики и эстетичность.
Язык исполнения: украинский
Возможны версии: русский / английский
Визуал включает:
Изображение товара с отражением окружающей среды
Акценты на характеристиках: объём 300 мл, материал, назначение
Выбор других цветовых вариантов кружки
Чистую композицию с фокусом на продукт