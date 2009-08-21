Карточка "Кофейная кружка" на вб/озон

Я разработала визуал для рекламной карточки кофейной кружки, ориентированной на домашнее использование. Дизайн выполнен в минималистичном стиле с акцентом на ключевые преимущества продукта: объём, качество керамики и эстетичность.

Язык исполнения: украинский

Возможны версии: русский / английский

Визуал включает: