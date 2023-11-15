Карточка товара. Кисть для маникюра
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месяц назад
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Задача:
Разработать дизайн инфографики для первого выхода на маркетплейс в категории кистей для маникюра
Решение:
Проанализировав нишу, с заказчиком приняли решение создать лаконичные карточки, выделяющиеся на фоне конкурентов и поддерживающие будущий фирменный стиль бренда
Далее работа с макетом, шрифтами, текстом
По итогу на выбор заказчику была предоставлена пара вариантов - с цветным акцентом и монохром. Остановились на втором
Работа принята с первого раза
Результат:
Сейчас карточка покоряет маркетплейс Wildberries, находясь переменно на 1 и 2 страницах в поиске
С клиентом продолжаем работу над фирменным стилем и полиграфией
Бюджет: 4200
Сроки: 4 дня