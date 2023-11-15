Карточка товара. Кисть для маникюра

Задача:

Разработать дизайн инфографики для первого выхода на маркетплейс в категории кистей для маникюра

Решение:

Проанализировав нишу, с заказчиком приняли решение создать лаконичные карточки, выделяющиеся на фоне конкурентов и поддерживающие будущий фирменный стиль бренда

Далее работа с макетом, шрифтами, текстом

По итогу на выбор заказчику была предоставлена пара вариантов - с цветным акцентом и монохром. Остановились на втором

Работа принята с первого раза

Результат:

Сейчас карточка покоряет маркетплейс Wildberries, находясь переменно на 1 и 2 страницах в поиске

С клиентом продолжаем работу над фирменным стилем и полиграфией

Бюджет: 4200

Сроки: 4 дня