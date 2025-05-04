Карточка товара - Спортивный топ

Карточка товара разработана для женского спортивного топа. Цель — подчеркнуть ключевые преимущества продукта и визуально заинтересовать покупателя. Дизайн выполнен в чистом, современном стиле, адаптирован под требования маркетплейсов (Wildberries, Ozon).
Что сделано:
• Подобраны фотографии
• Разработан визуальный стиль карточки
• Созданы 4 продающих слайда
Инструменты:
Figma, ChatGPT
Подход:
Минимализм, фокус на читаемость и эмоции. Использованы актуальные принципы UI-дизайна: визуальная иерархия, акценты, баланс контента и пустого пространства.