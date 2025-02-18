Карточки на Wildberries

Я — графический дизайнер с 3 годами опыта, специализируюсь на разработке логотипов, фирменного стиля и визуальных решений для бизнеса. Моя цель — создавать креативные и функциональные дизайны, которые выделяют бренды и помогают им общаться с аудиторией.

Мои навыки:

• Графический дизайн: Разработка логотипов, брендбуков и рекламных материалов.

• Инфографика: Создание карточек для Wilberries,Ozon,Avito.

• Софт: Photoshop, Figma, CorelDRAW, IbisPaint.

• Креативный подход: Работа с идеей от концепта до готового продукта.

Почему выбирают меня:

• Индивидуальный подход к каждому проекту.

• Внимание к деталям и соблюдение сроков.

• Умение сочетать креативность с практичностью.

Что я предлагаю:

• Разработка уникальных логотипов и фирменного стиля.

• Дизайн для социальных сетей и digital-продуктов.

• Качественные решения, адаптированные под ваш бренд.