Карточки на Wildberries

Я — графический дизайнер с 3 годами опыта, специализируюсь на разработке логотипов, фирменного стиля и визуальных решений для бизнеса. Моя цель — создавать креативные и функциональные дизайны, которые выделяют бренды и помогают им общаться с аудиторией.
Мои навыки:
• Графический дизайн: Разработка логотипов, брендбуков и рекламных материалов.
• Инфографика: Создание карточек для Wilberries,Ozon,Avito.
• Софт: Photoshop, Figma, CorelDRAW, IbisPaint.
• Креативный подход: Работа с идеей от концепта до готового продукта.
Почему выбирают меня:
• Индивидуальный подход к каждому проекту.
• Внимание к деталям и соблюдение сроков.
• Умение сочетать креативность с практичностью.
Что я предлагаю:
• Разработка уникальных логотипов и фирменного стиля.
• Дизайн для социальных сетей и digital-продуктов.
• Качественные решения, адаптированные под ваш бренд.