Карточки товаров, баннеры для рекламы и социальных сетей

Добавлена
2 месяца назад
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Работала с Самокатом, Мегамаркетом, GrowFood, Ламода, Yallama, Buyk и тд

Создаю баннеры для рекламы и социальных сетей. Карточки товаров.

1 баннер или одна карточка - 500 ₽

Анимация для рекламы в интернете - 1000 ₽

Карточки товаров