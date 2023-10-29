Карточки товаров, баннеры для рекламы и социальных сетей

Работала с Самокатом, Мегамаркетом, GrowFood, Ламода, Yallama, Buyk и тд



Создаю баннеры для рекламы и социальных сетей. Карточки товаров.



1 баннер или одна карточка - 500 ₽



Анимация для рекламы в интернете - 1000 ₽