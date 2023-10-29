Карточки товаров, баннеры для рекламы и социальных сетей
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2 месяца назад
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Работала с Самокатом, Мегамаркетом, GrowFood, Ламода, Yallama, Buyk и тд
Создаю баннеры для рекламы и социальных сетей. Карточки товаров.
1 баннер или одна карточка - 500 ₽
Анимация для рекламы в интернете - 1000 ₽