Карточки товаров для Amazon Графический дизайн и визуализация
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3 месяца назад
Эти инфографики разработаны для карточки товара на Amazon, чтобы подчеркнуть ключевые преимущества многоразового стакана.
💡 Что сделано:
🔹 Чёткая структура и понятная навигация – визуальное разделение информации для быстрого восприятия.
🔹 Гармоничная цветовая палитра – отражает экологичность и стиль продукта.
🔹 Инфографика с иконками и описаниями – удобное представление характеристик без перегруженности текстом.
🔹 Реалистичные изображения продукта – акцент на фактуре и цветах.
📩 Готова создать карточки товаров, инфографику и визуальный контент для маркетплейсов (Amazon, Ozon, Wildberries и др.)!