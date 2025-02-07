Карточки товаров для Amazon Графический дизайн и визуализация

Эти инфографики разработаны для карточки товара на Amazon, чтобы подчеркнуть ключевые преимущества многоразового стакана.

💡 Что сделано:

🔹 Чёткая структура и понятная навигация – визуальное разделение информации для быстрого восприятия.

🔹 Гармоничная цветовая палитра – отражает экологичность и стиль продукта.

🔹 Инфографика с иконками и описаниями – удобное представление характеристик без перегруженности текстом.

🔹 Реалистичные изображения продукта – акцент на фактуре и цветах.

📩 Готова создать карточки товаров, инфографику и визуальный контент для маркетплейсов (Amazon, Ozon, Wildberries и др.)!