Корпусная мебель на заказ стиль и качество в каждом элементе!

Рекламный баннер для компании, занимающейся изготовлением корпусной мебели по индивидуальному заказу.

Два варианта оформления позволяют протестировать разные визуальные подходы и выбрать наиболее эффективный дизайн.

Какую проблему решает дизайн:

Главная цель – передать эстетику и качество мебели, подчеркнув индивидуальный подход к каждому клиенту.

Первый вариант – минимализм: светлая комната с красивым интерьером, акцент на элегантность и гармонию. Заголовок и кнопка призыва зелёные, основной текст – лёгкий чёрный, композиция светло-серого цвета. Подходит для аудитории, ценящей лаконичность и сдержанную роскошь.

Второй вариант – динамика и стиль: диван на фоне хайлайта в розово-синих оттенках, яркие световые линии вокруг дивана. Цвет текста совпадает с цветами световых линий, кроме мелкого описания, что делает его более читаемым. Такой стиль привлекает внимание любителей современных и эффектных решений.

Что было использовано:

Программы: Photoshop

Стоки/ШИ: Фото интерьера и дивана взяты со стоков

Эффекты: Градиентные хайлайты, световые линии, минималистичный стиль, акцент на CTA

Срок выполнения: 2-5 часов