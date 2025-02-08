Корпусная мебель на заказ стиль и качество в каждом элементе!
Рекламный баннер для компании, занимающейся изготовлением корпусной мебели по индивидуальному заказу.
Два варианта оформления позволяют протестировать разные визуальные подходы и выбрать наиболее эффективный дизайн.
Какую проблему решает дизайн:
Главная цель – передать эстетику и качество мебели, подчеркнув индивидуальный подход к каждому клиенту.
Первый вариант – минимализм: светлая комната с красивым интерьером, акцент на элегантность и гармонию. Заголовок и кнопка призыва зелёные, основной текст – лёгкий чёрный, композиция светло-серого цвета. Подходит для аудитории, ценящей лаконичность и сдержанную роскошь.
Второй вариант – динамика и стиль: диван на фоне хайлайта в розово-синих оттенках, яркие световые линии вокруг дивана. Цвет текста совпадает с цветами световых линий, кроме мелкого описания, что делает его более читаемым. Такой стиль привлекает внимание любителей современных и эффектных решений.
Что было использовано:
Программы: Photoshop
Стоки/ШИ: Фото интерьера и дивана взяты со стоков
Эффекты: Градиентные хайлайты, световые линии, минималистичный стиль, акцент на CTA
Срок выполнения: 2-5 часов