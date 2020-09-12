Креатив для инстаграмма

Сделаю уникальный и интересный баннер (jpg/png) для сайта или Инстаграмма на любую тематику по вашим требованиям и пожеланиям.

Вы можете оформить заказ, выбрав необходимые дополнительные опции. Если вам нужно несколько баннеров или ресайз, то обратите внимание на дополнительные опции.

Примеры работ

Срок выполнения и варианты дизайна

Срок выполнения до 3 дней в зависимости от загруженности. Все заказы выполняются в порядке очереди. В рамках выполнения заказа предлагается 1 вариант дизайна с бесплатными правками/корректировками/исправлениями. В дизайне могут быть использованы тематические изображения/иллюстрации из свободных источников.

Баннеры для печати и динамические баннера не делаю.

Постоянным клиентам приятные бонусы. Всегда открыт к вопросам и предложениям.

Нужно для заказа:

Для выполнения заказа мне потребуется следующая информация: