Креатив для инстаграмма

Сделаю уникальный и интересный баннер (jpg/png) для сайта или Инстаграмма на любую тематику по вашим требованиям и пожеланиям.
Вы можете оформить заказ, выбрав необходимые дополнительные опции. Если вам нужно несколько баннеров или ресайз, то обратите внимание на дополнительные опции.
Примеры работ
Срок выполнения и варианты дизайна
Срок выполнения до 3 дней в зависимости от загруженности. Все заказы выполняются в порядке очереди. В рамках выполнения заказа предлагается 1 вариант дизайна с бесплатными правками/корректировками/исправлениями. В дизайне могут быть использованы тематические изображения/иллюстрации из свободных источников.
Баннеры для печати и динамические баннера не делаю.
Постоянным клиентам приятные бонусы. Всегда открыт к вопросам и предложениям.
Нужно для заказа:
Для выполнения заказа мне потребуется следующая информация:
- Укажите тематику баннера и ссылку на ваш сайт/сообщество
- Укажите размер для баннера в пикселях, например, 520x240px (где 520 - это ширина, а 240 - высота)
- Укажите ссылку где планируете размещать баннер
- Укажите текст для баннера, пожелания по оформлению и иллюстрациям (при необходимости). Прикрепите необходимые материалы, которые можно использовать в создании баннера.
- Особые пожелания (при необходимости)