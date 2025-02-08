Лазерная коррекция

Рекламный баннер для салона, предоставляющий услуги лазерной эпиляции на диодном лазере. Дизайн акцентирует внимание на ограниченности предложения и выгодности скидки, мотивируя аудиторию быстро принять решение.
Какую проблему решал дизайн:
Основная цель – создать привлекательный и профессиональный визуал, подчеркивающий выгодность предложения. Четкий акцент на скидке и временном ограничении помогает повысить конверсию.
Что было использовано:
Программы: Photoshop
Фон и фото подобраны с помощью искусственного интеллекта из стоков.
Эффекты: Гармоничная типографика, чистый фон, акцент на скидку
Срок выполнения 6 часов