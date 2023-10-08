Лого и баннер для 27-го форума Нефть и газ Сахалина

Конкурсная работа для 27-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНого ЭНЕРГЕТИЧЕСКого ФОРУМа «НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА».

Логотип и банер (2 варианта).

С соблюдением задачи:

Цвета – лазурный и белый, или черный с белым или кислотным.

Основные мотивы – море, волны, ракушка наутилуса, нефтедобывающая морская платформа, танкер перевозки СПГ, маяк.

Ключевые термины – энергетика, Сахалин, нефть и газ, переработка, порт, инвестиции, экология, новые технологии и импортозамещение.