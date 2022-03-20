Логотипы, банеры , шапки для VK и YouTube

https://drive.google.com/drive/folders/1volUq1lxAsukQL3mg7G9EoNsjEH4FeKV?usp=sharing

ПРИМЕРЫ РАБОТ

Если смотрели "мстителей" , там был момент когда Тони Старку сказали что он не ляжет под колючую проволоку ради других, на что он ответил : "а я эту проволоку перережу" ... так вот, это про меня, ибо размышляю немного креативнее , чем другие . Я начал увлекаться фотошопом и монтировал видео, занимаюсь этим уже около 6 лет и если сложить то самое креативное мышление и умение работы в графических редакторах , то получаются неплохой результат.