Менеджер по развитию и созданию YouTube канала

Добавлена
4 года назад
37 просмотров
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29лет (родился 15августа 1990), высшее образование, cостоит в браке, есть дети

Миасс

Гражданство: Россия

Менеджерпо развитию и созданию YouTube канала

Без опыта работы

Образование

Высшее

образование,

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

— Создание Ютубканала

— Настройка канала

— Создание шапки,превью(обложки) для видео

— Сопровождениеи развитие YouTube каналов

Дополнительные сведения:

Коммуникабельность,стрессоустойчивость и нацеленность на результат.