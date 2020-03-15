Менеджер по развитию и созданию YouTube канала

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29лет (родился 15августа 1990), высшее образование, cостоит в браке, есть дети
Миасс
Гражданство: Россия
Менеджерпо развитию и созданию YouTube канала
Без опыта работы
Образование
Высшее
образование,
Знания и навыки
Профессиональные навыки:
— Создание Ютубканала
— Настройка канала
— Создание шапки,превью(обложки) для видео
— Сопровождениеи развитие YouTube каналов
Дополнительные сведения:
Коммуникабельность,стрессоустойчивость и нацеленность на результат.