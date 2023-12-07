Мой инстаграмм с моими работами __.nine12.__

Специализируюсь на разработке уникальных и запоминающихся зрительных концепций. Обладаю глубоким пониманием современных тенденций в дизайне и эффективно интегрирую их в свою работу. Имею графический планшет, на котором рисую концепт арты и не только. В основном в работе пользуюсь адоб фотошопом. У меня есть инстаграмм аккаунт @__.nine12.__ где я размещаю свои арты, навык в рисовании я развивал около 8 лет. Делаю дизайн сайтов, и отрисовую вручную все детали, делал креативы для рекламы в фейсбуке и инстаграмм,а также рисовал превью для ютуб,рисовал покадровую анимацию. Коммуникабелен и трудолюбив, буду рад сотрудничать