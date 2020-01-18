Мой принцип работы

Здравствуйте!Я работаю по такому договору:1. Я проделанную работу вношу в свое портфолио 2. Я делаю 3 "переделки" 3. Опишите все письменно, что хотите получить Примеры работ:Рекламная записьhttps://drive.google.com/file/d/14snV...Баннер для каналаhttps://drive.google.com/file/d/14p6H...Оформление для групп вкvk.com/skinsofrayzl