MR. BLADE ТОЧНОСТЬ В КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ

Статичный баннер для MR. BLADE, который передаёт брутальный стиль, остроту и идеальный результат. Глубокая контрастная цветовая гамма подчёркивает премиальность и мужественность бренда.
Какую проблему решает дизайн:
Дизайн создан для привлечения внимания целевой аудитории, ценящей качество и стиль. Акцент на точности лезвия и динамических световых эффектах усиливает ассоциацию с профессионализмом.
Что делает баннер эффектным:
Фон с градиентом для глубины
Лезвие – символ точности
Динамичные световые акценты на деталях
Чёткая типографика в современном стиле
Тонкие текстуры для премиального вида
MR. BLADE – твой стиль в надёжных руках
Что было использовано:
Программы: Figma основная работа/Photoshop для подготовки стоков
Стоки/ШИ: Ручное создание текстур и световых акцентов
Эффекты: Контрастный градиент, световые блики, чёткая типографика
Срок выполнения: 3 часа
Полупрозрачная большая плашка, занимающая почти половину баннера
Теплые бронзовые тона, создающие атмосферу уюта и качества
Инструменты в правой части для акцента на профессионализме
Чёткая типографика, легко воспринимаемая
Текстурированный фон с глубиной
Фото процесса стрижки, передающее реализм и мастерство
Крупный заголовок для привлечения внимания
Кнопка призыва в жёлтом цвете для контраста и акцентирования действия
Барбершоп Mr. Blade – подберём стрижку, которая идеально подчеркнёт ваш стиль