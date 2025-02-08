MR. BLADE ТОЧНОСТЬ В КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ

Статичный баннер для MR. BLADE, который передаёт брутальный стиль, остроту и идеальный результат. Глубокая контрастная цветовая гамма подчёркивает премиальность и мужественность бренда.

Какую проблему решает дизайн:

Дизайн создан для привлечения внимания целевой аудитории, ценящей качество и стиль. Акцент на точности лезвия и динамических световых эффектах усиливает ассоциацию с профессионализмом.

Что делает баннер эффектным:

Фон с градиентом для глубины

Лезвие – символ точности

Динамичные световые акценты на деталях

Чёткая типографика в современном стиле

Тонкие текстуры для премиального вида

MR. BLADE – твой стиль в надёжных руках

Что было использовано:

Программы: Figma основная работа/Photoshop для подготовки стоков

Стоки/ШИ: Ручное создание текстур и световых акцентов

Эффекты: Контрастный градиент, световые блики, чёткая типографика

Срок выполнения: 3 часа

Полупрозрачная большая плашка, занимающая почти половину баннера

Теплые бронзовые тона, создающие атмосферу уюта и качества

Инструменты в правой части для акцента на профессионализме

Чёткая типографика, легко воспринимаемая

Текстурированный фон с глубиной

Фото процесса стрижки, передающее реализм и мастерство

Крупный заголовок для привлечения внимания

Кнопка призыва в жёлтом цвете для контраста и акцентирования действия

Барбершоп Mr. Blade – подберём стрижку, которая идеально подчеркнёт ваш стиль