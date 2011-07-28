Надежда на светлое будущее
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12 лет назад
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Данная работа была выполнена во 2-м туре IX международного конкурса по web-дизайну и компьютерной графике, который проходил в Винницком национальном техническом университете, в качестве квалификационной работы для подтверждения навыков.