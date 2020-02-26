Обложка для группы аренды грузовиков вк

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Введение:
Дорогие друзья, данную работу я взял из своего профиля на Behance. Если вы хотите посмотреть полный проект, то вам придется совершить незамысловатое действие - кликнуть по ссылке : https://www.behance.net/gallery/92848079/oblozhka-gruppy-prokata-gruzovikov-vkontakte?
Заключение:
Остальные мои работы вы также сможете найти на все том же Behance. Вот ссылка на профиль: https://www.behance.net/dmitrychaplin
Всем удачи и хорошего настроения! Адекватных сотрудников и закрытых сделок!
Контакты:
Вконтакте: https://vk.com/dmitrytogether
Telegram/Viber/WhatsApp: 8(950)-413-33-20