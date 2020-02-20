Обложка группы безалкогольного бара вконтакте

Введение:

Дорогие друзья, данную работу я взял из своего профиля на Behance. Если вы хотите посмотреть полный проект, то вам придется совершить незамысловатое действие - кликнуть по ссылке : https://www.behance.net/gallery/92499351/dizajn-gruppy-vkontakte

Заключение:

Остальные мои работы вы также сможете найти на все том же Behance. Вот ссылка на профиль: https://www.behance.net/dmitrychaplin

Всем удачи и хорошего настроения! Адекватных сотрудников и закрытых сделок!

Контакты:

Вконтакте: https://vk.com/dmitrytogether

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