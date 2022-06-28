Оформление групп Вконтакте

Стильное, современное, продающее, дизайнерское оформление - это то, что цепляет клиента после попадания в вашу группу.

Доверие, лояльность и первое впечатление о вашей группе у клиента возникает в первые секунды и влияет на дальнейшее его поведение.

Мы сделаем для вас оформление по чёткому ТЗ или на свой вкус так, чтобы люди как можно дольше находились в вашей группе.

У нас большой опыт с отзывами и рекомендациями в соц.сетях. Ждем ваше задание.

Бонусом - поможем все оформление загрузить в группу!