Оформление группы ВК

Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн выполнен в приложении Figma. Задача : оформить группу в ВК.

Figma