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Оформление группы ВК
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Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
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фриланс
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Дизайн выполнен в приложении Figma. Задача : оформить группу в ВК.
Figma
2400x2400
3 МБ
3600x2400
5 МБ
2000x2000
2 МБ
2000x2000
2 МБ
2000x2000
473 КБ
3180x1060
1 МБ
2160x3840
2 МБ
Дарья Градович
gradovichdarya
Была
3 месяца назад
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