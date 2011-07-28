Они нуждаются в нашей помощи

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Добавлена
12 лет назад
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Данная работа была выполнена для участия в IX международном конкурсе по web-дизайну и компьютерной графике, который проходил в Винницком национальном техническом университете. Работа заняла 2-е место в номинации "Лучшая GIF-анимация".