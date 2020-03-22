Оригинальные баннеры

Добавлена
4 года назад
1 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделаю уникальный дизайн для привлечения новых покупателей в вашу компанию. 

- Уникальный шрифт для вашего баннера с использованием лейтеринга

- Иллюстрации по желанию к вашему баннеру

- Создание этикеток, товарных знаков, логотипов будут бонусом к вашему заказу

Срок исполнения 2-3 дня.

Работа по предоплате.