Здравствуйте, меня зовут Олег, я графический и веб-дизайнер.

Я владею такими программами как Adobe Photoshop, Figma, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects.

Сделаю вам прайс и чек-листы, упакую группу в вк ( аватарка, обложка, дизайн постов) и профиль в Instagram ( аватар, highlights, дизайн постов и сторис).

Из опыта работы: занимаюсь оформлением нескольких групп в вк и страницы в Instagram, прошел курс дизайна от Марго Савчук.

Буду рад вашим предложениям!

Ссылка на мое портфолио: https://eduhseru-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oadmitriev_edu_hse_ru/EsBEBIBBKKBBt9pdm-6CO9gBjyAZLYTSfzvc6y4MN8Sp3w?e=7C7Hhw