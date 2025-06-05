Продающие карточки для маркетплейсов, которые работают!

Здравствуйте! Меня зовут Анжелика, я инфографический дизайнер с 2-летним опытом. Если ваш товар теряется среди тысяч предложений, а продажи оставляют желать лучшего – я знаю, как это исправить!



Что я предлагаю:



⦁ Привлекательные инфографики: Превращу сложные характеристики в понятные и убедительные визуальные элементы.

⦁ Дизайн, который продает: Создам карточки, которые не просто красивы, но и заточены под увеличение конверсии и рост продаж на маркетплейсах.

⦁ Выделение преимуществ: Подчеркну ключевые особенности вашего товара, чтобы покупатель сразу понял его ценность.

⦁ Адаптация под платформы: Учту все требования и алгоритмы Wildberries, Ozon, Lamoda и других площадок для максимальной эффективности.



Мой главный приоритет – это высокая скорость выполнения работы в сочетании с безупречным качеством. Вы получите готовый дизайн оперативно, без задержек, но при этом с вниманием к каждой детали.