Продающие карточки для маркетплейсов от Профи. Инфографика и Дизайн

Важная информация!

Услуга «Продающие карточки для маркетплейсов» от Профи предлагает уникальное решение для вашего бизнеса. Мы создаем стильные и эффективные карточки для платформ, таких как Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и др. Обеспечивая ваш товар безупречным визуальным оформлением и мастерски сочетая дизайн и инфографику, что существенно выделяет ваш продукт на фоне конкурентов и увеличивает его привлекательность для покупателей.

Воспользуйтесь нашей эксклюзивной акцией: при заказе первых четырех слайдов - пятый в подарок! Эта акция ограниченная и дает вам отличную возможность получить качественный продукт по выгодной цене. (АКЦИЯ единоразовая И распространяется НА покупку первых 4 слайдов!)

Мы работаем в программе Figma и высылаем результаты в удобных форматах, таких как jpg и png.

Не упустите шанс повысить свои продажи с помощью продающих карточек от Профи!

Нужно для заказа:

Прочитайте перед покупкой

— Качественные фотографии (желательно в нескольких ракурсах)

— Ваши пожелания к дизайну карточки (фон, гамму или определенный стиль)

— Текст на каждую карточку ( для надписей (пишите основное))

— Вы можете прислать карточки которые вам нравятся, так результат будет быстрее

Чем яснее будет ваше техническое задание, тем быстрее мы сможем приступить к работе и реализовать ваши идеи.

Если по основным пунктам информация не предоставляется, все правки в этом случае платные.

Услуга включает:

Варианты дизайна: 1

Срок выполнения: 2 дня

Площадка: Wildberries