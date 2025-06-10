Рекламный постер

Рекламный баннер для бренда апельсинового сока

Создан сочный и динамичный баннер для продвижения освежающего апельсинового сока. Главная цель — визуально передать ощущение свежести, натуральности и взрывного вкуса.

Ключевые элементы дизайна:

Центральный объект — бутылка сока с реалистичной текстурой капель и всплеском, создающим эффект свежести.

Яркие апельсины в разрезе и целиком с натуральными листочками — подчёркивают натуральное происхождение продукта.

Контрастный фон в холодных тонах усиливает теплоту оранжевых фруктов и делает композицию более выразительной.

Эффект разбрызганной воды придаёт динамику и оживляет композицию.

Лаконичный слоган “Fresh Juice” подчёркивает суть продукта — максимум вкуса и пользы.

Формат: Идеально подходит для использования в интернет-рекламе, на сайте бренда, в социальных сетях, а также для офлайн-рекламы (постеры, флаеры, наружка).