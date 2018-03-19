Сделаю крутой баннер для вашего сайта или соц-сети

Сделаю статичный или анимированный стильный, баннер для соц-сети (Instagramm, Facebook, VK ) или для сайта.

Доступен любой тип баннера или слайда:

имиджевый

рекламный

информирующий, продающий

Подход к делу с умом и ответственностью! Баннер, возможно сделать в любом стиле на любую тематику не запрещенную законом! Каждая работа уникальна – не шаблоны!Сроки выполнения заказа - 24 часа. Среда разработки - Photoshop. Форматы - JPEG, PNG, PSD, GIF

Техническое задание для заказчика: