Сделаю крутой баннер для вашего сайта или соц-сети

Добавлена
6 лет назад
114 просмотров
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Сделаю статичный или анимированный стильный, баннер для соц-сети (Instagramm, Facebook, VK ) или для сайта.

Доступен любой тип баннера или слайда:

  • имиджевый
  • рекламный
  • информирующий, продающий
Подход к делу с умом и ответственностью! Баннер, возможно сделать в любом стиле на любую тематику не запрещенную законом! Каждая работа уникальна – не шаблоны!Сроки выполнения заказа - 24 часа. Среда разработки - Photoshop. Форматы - JPEG, PNG, PSD, GIF

Техническое задание для заказчика:

  • Укажите тематику шапки / обложки (желательно ссылку на страничку, группу , сайт)
  • Стиль и цветовая гамма (можно приложить несколько ссылок с примерами). Если нет времени, доверьтесь исполнителю
  • Размер в пикселях в формате (1080 × 1080 px, 1200 × 630 px; 1024 x 512 px. 851х315 px и т. д)
  • Текстовое наполнение баннера (конкретный текст, который хотите видеть на баннере. Если затрудняетесь с текстом закажите дополнительный кворк)
  • Картинки с товаром или объектом рекламы (если вам необходимо отображать конкретный товар / объект). Если такого пожелания нет, выбор картинки (если она необходима по тематике) входит в основной кворк.
  • Логотип (если он есть и если он нужен в шапке / обложке)
  • Ограничения по весу изображения в килобайтах (уточнять у модераторов ресурса где будет размещено изображение). Если предпочтений по весу файла нет, то размер будет выбран оптимальный.
  • Если затрудняетесь с примерами и виденьем общего формата и стиля шапки / обложки / баннера, укажите, что вам точно НЕ нравиться и чего вы точно НЕ хотите видеть Отнеситесь с ответственностью к заполнению ТЗ. Чем понятнее будет задача, тем точнее будет реализованы ваши пожелания!