Создай себя заново курс по трансформации тела и сознания

Рекламный баннер для онлайн-курса по снижению веса, основанного на принципах глубинной психологии. В центре внимания – спикер Ольга Степанова, уверенная и профессиональная женщина, которая вдохновляет на перемены.

Какую проблему решает дизайн:

Баннер направлен на вовлечение целевой аудитории, которая ищет не просто методы похудения, а глубинное осознание своего тела и питания. Дизайн подчёркивает доверие, экспертность и комфортное восприятие информации.

Что делает баннер эффектным:

Фото спикера, вызывающее уверенность и симпатию

Красивый нежный градиентный фон, создающий гармоничную атмосферу

Световые эффекты и мягкие тени для объёмности

Большая оранжевая кнопка призыва к действию

Типографика в двух стилях: заголовок – прописной, подзаголовок – современный и чистый

Создай себя заново – начни трансформацию уже сегодня

Что было использовано:

Программы: Photoshop/Figma

Стоки/ШИ: Фото спикера вырезан фотошопом, фоновые текстуры взяты со стоков

Эффекты: Градиенты, световые акценты, мягкие тени, комбинированная типографика

Срок выполнения: 2 часа