Создай себя заново курс по трансформации тела и сознания
Рекламный баннер для онлайн-курса по снижению веса, основанного на принципах глубинной психологии. В центре внимания – спикер Ольга Степанова, уверенная и профессиональная женщина, которая вдохновляет на перемены.
Какую проблему решает дизайн:
Баннер направлен на вовлечение целевой аудитории, которая ищет не просто методы похудения, а глубинное осознание своего тела и питания. Дизайн подчёркивает доверие, экспертность и комфортное восприятие информации.
Что делает баннер эффектным:
Фото спикера, вызывающее уверенность и симпатию
Красивый нежный градиентный фон, создающий гармоничную атмосферу
Световые эффекты и мягкие тени для объёмности
Большая оранжевая кнопка призыва к действию
Типографика в двух стилях: заголовок – прописной, подзаголовок – современный и чистый
Создай себя заново – начни трансформацию уже сегодня
Что было использовано:
Программы: Photoshop/Figma
Стоки/ШИ: Фото спикера вырезан фотошопом, фоновые текстуры взяты со стоков
Эффекты: Градиенты, световые акценты, мягкие тени, комбинированная типографика
Срок выполнения: 2 часа