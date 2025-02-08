Создай себя заново онлайн-курс по снижению веса

Баннер для трансформационного онлайн-курса Ольги Степановой, основанного на психологических принципах похудения. Дизайн создаёт ощущение лёгкости, гармонии и заботы о себе.

Какую проблему решает дизайн:

Задача баннера – мотивировать аудиторию начать путь к снижению веса через осознанный подход. Спокойная композиция и мягкие цвета помогают убрать тревожность, связанную с похудением, и показать экспертность спикера.

Что делает баннер эффектным:

Сине-жёлто-розовый градиент на фоне, создающий нежную атмосферу

Фото уверенной женщины, символизирующей результат и спокойствие

Современная типографика с выделенным заголовком

Мягкие тени и световые эффекты, добавляющие глубину

Крупная CTA-кнопка в бежево-розовых тонах с иконкой стрелки для удобства восприятия

Создай себя заново – начни трансформацию уже сегодня!

Что было использовано:

Программы: Photoshop, Figma

Стоки/ШИ: Фоновая текстура, фото женщины взято со стоков

Эффекты: Градиенты, мягкие тени, текстурный фон

Срок выполнения: 5 часов