Создай себя заново трансформационный курс по снижению веса
Рекламный баннер для онлайн-курса по снижению веса, который основан на принципах глубинной психологии. Основной акцент сделан на поддержке и осознанности, что подчёркивается динамичным образом пары, работающей над собой.
Какую проблему решает дизайн:
Баннер призван вдохновить целевую аудиторию на участие в курсе, показать, что путь к стройности может быть комфортным и осознанным. Дизайн передаёт движение, мотивацию и профессиональный подход к трансформации.
Что делает баннер эффектным:
Фон с сине-розовым градиентом, создающий гармонию и энергию
Фото мужчины и женщины в процессе тренировки, подчёркивающее поддержку и активный образ жизни
Розовая измерительная лента на талии девушки, символизирующая результат и контроль
Световые и графические эффекты, придающие глубину
Большая оранжевая кнопка призыва к действию
Создай себя заново – начни путь к лучшей версии себя
Что было использовано:
Программы: Photoshop/Figma
Стоки/ШИ: Фото пары, фоновая текстура, свет ручные работы, элементы графики взяты со стоков
Эффекты: Градиенты, мягкие тени, акцентные графические элементы
Срок выполнения: 2 часов