Создай себя заново трансформационный курс по снижению веса

Рекламный баннер для онлайн-курса по снижению веса, который основан на принципах глубинной психологии. Основной акцент сделан на поддержке и осознанности, что подчёркивается динамичным образом пары, работающей над собой.

Какую проблему решает дизайн:

Баннер призван вдохновить целевую аудиторию на участие в курсе, показать, что путь к стройности может быть комфортным и осознанным. Дизайн передаёт движение, мотивацию и профессиональный подход к трансформации.

Что делает баннер эффектным:

Фон с сине-розовым градиентом, создающий гармонию и энергию

Фото мужчины и женщины в процессе тренировки, подчёркивающее поддержку и активный образ жизни

Розовая измерительная лента на талии девушки, символизирующая результат и контроль

Световые и графические эффекты, придающие глубину

Большая оранжевая кнопка призыва к действию

Создай себя заново – начни путь к лучшей версии себя

Что было использовано:

Программы: Photoshop/Figma

Стоки/ШИ: Фото пары, фоновая текстура, свет ручные работы, элементы графики взяты со стоков

Эффекты: Градиенты, мягкие тени, акцентные графические элементы

Срок выполнения: 2 часов