Создам заставку ( превью ) для вашего YouTube видео

- Работаю в Photoshop уже около четырех лет, на данный момент работаю с тремя блогерами на постоянной основе

- Реагирую на заказ сразу, заставку делаю в течение суток, делаю до полного согласования с клиентом

- Советую выбрать именно меня для выполнения заказов, потому что я имею определенный опыт в этом деле и определенное видение того, как та или иная заставка должна выглядеть

- Цена за одну заставку - 500 грн