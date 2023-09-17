Создам заставку ( превью ) для вашего YouTube видео

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Работаю в Photoshop уже около четырех лет, на данный момент работаю с тремя блогерами на постоянной основе
- Реагирую на заказ сразу, заставку делаю в течение суток, делаю до полного согласования с клиентом
- Советую выбрать именно меня для выполнения заказов, потому что я имею определенный опыт в этом деле и определенное видение того, как та или иная заставка должна выглядеть
- Цена за одну заставку - 500 грн